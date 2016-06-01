Хвастаюсь!

Для меня это очень важный день и мне хотелось сделать его запоминающимся для Локи, потому у нас был маленький праздник
Бабочка голубой морфо вызывала у чудовища бешенный восторг, после того как он её доиграл до серединки, настойчиво требовал "дайеще"
А вот торт не пошел, Ло понравилась коробка с ленточкой, а сам торт он только попробовал и стал закапывать, а младшая от угощения отказалась и демонстративно пошла хрустеть сушкой.
А как Вы празднуете дни рождения своих любимых и какие дарите подарки?