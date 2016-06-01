datura noir (datura_noir) wrote in ru_cats,
datura noir
datura_noir
ru_cats

Хвастаюсь!

Вчера у моего чудовища был самый настоящий день рождения, парню исполнился 1 год.
Для меня это очень важный день и мне хотелось сделать его запоминающимся для Локи, потому у нас был маленький праздник




Бабочка голубой морфо вызывала у чудовища бешенный восторг, после того как он её доиграл до серединки, настойчиво требовал "дайеще"
А вот торт не пошел, Ло понравилась коробка с ленточкой, а сам торт он только попробовал и стал закапывать, а младшая от угощения отказалась и демонстративно пошла хрустеть сушкой.

А как Вы празднуете дни рождения своих любимых и какие дарите подарки?
Tags: игры, кото-фото
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